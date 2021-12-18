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МИД Латвии посоветовал Украине ждать следующего шанса для вступления в Евросоюз

Политика
МИД Латвии посоветовал Украине ждать следующего шанса для вступления в Евросоюз
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 18 декабря. Украина демонстрирует прогресс в проведении реформ, но это не позволит ей стать частью Евросоюза из-за усталости ЕС от расширения, заявил заместитель министра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс в интервью украинскому изданию «Лига».

По словам дипломата, в состав ЕС входят государства, которые осознают, что их общества не готовы к столь быстрому расширению.

«Вы достигаете хорошего прогресса по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», — отметил замглавы МИД.

Анджей Вилумсонс подчеркнул, что сейчас Киев должен продолжать проводить реформы и ждать следующего шанса для вступления в Евросоюз.

Представители ЕС ранее поддержали усилия в рамках «нормандского формата» по Украине. Лидеры Евросоюза также предупредили о жестком ответе на любую военную агрессию в сторону Киева.

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украина Латвия евросоюз
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