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Режиссер Герман-младший заявил, что звезды не имеют права отговаривать от вакцинации

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 15:48
Общество
Режиссер Герман-младший заявил, что звезды не имеют права отговаривать от вакцинации
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 декабря. Режиссер и сценарист Алексей Герман-младший негативно высказался о звездах, которые не поддерживают вакцинацию от коронавируса.

По мнению постановщика, известные люди не должны распространять непроверенную информацию. Многие лишь повторяют чужие слова, при этом не берут на себя ответственность за эти заявления.

«Я считаю, что публичные люди вообще не имеют права, если они детально не изучили вопрос, отговаривать от вакцинации. Почему? Потому что мы все здесь привыкли к прививкам», — поделился он с изданием «Лента.ру».

Герман-младший напомнил, что россиянам делают прививки с самого детства и от вакцин есть польза. А «абсурдные высказывания» медиаперсон против вакцинации могут негативно отразиться на распространении COVID-19, подытожил он.

Ранее в Минцифры России обсуждался вопрос о возможном включении фотографии в сертификат о прохождении вакцинации. Благодаря этому нововведению очереди в общественных местах при проверке QR-кодов станут меньше.

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здоровье вакцина режиссер коронавирус алексей герман
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