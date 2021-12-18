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Администрация Молдавии заявила о непричастности к призывам по высылке посла РФ Васнецова

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 15:48
Политика
Администрация Молдавии заявила о непричастности к призывам по высылке посла РФ Васнецова
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Кишинев, 18 декабря. Администрация молдавского лидера не имеет никакого отношения к призывам в соцсетях объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата, сообщила пресс-секретарь президента республики Сорина Штефырцэ.

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации главы Молдавии Ион Гузун ранее призвал объявить российского дипломата нежелательной в республике персоной из-за участия посла в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила Штефырцэ.

Сама президент Молдавии Майя Санду ранее подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью. По ее словам, Кишинев хочет иметь прагматичные и конструктивные отношения с Москвой.

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Все новости / Политика / Администрация Молдавии заявила о непричастности к призывам по высылке посла РФ Васнецова
молдавия посол васнецов
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