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Глава Минфина Силуанов: профицит бюджета может составить 0,5% ВВП

Экономика
Глава Минфина Силуанов: профицит бюджета может составить 0,5% ВВП
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 18 декабря. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поделился с «Интерфаксом» прогнозом относительно исполнения бюджета в этом году.

Министерство финансов считает, что федеральный бюджет может быть исполнен в текущем году с профицитом в районе 0,5% валового внутреннего продукта, сообщил Силуанов.

«С небольшим профицитом. Все будет зависеть от активности наших министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни. Мы считаем, что в пределах 0,5% будет профицит», — подчеркнул министр.

Финансовое ведомство ранее указывало, что возможным вариантом исполнения бюджета станет его дефицит в 0,2% ВВП. Первоначально на нынешний год планировалась дефицитность документа в 2,4% ВВП, впоследствии Минфин менял оценку на дефицит в 1% ВВП.

Согласно предварительным оценкам, в период с января по ноябрь бюджет был исполнен с профицитом в 2,338 трлн рублей, а его размер в прошлом месяце достигал 40,545 млрд рублей.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что федеральный бюджет на следующий год также станет профицитным. До этого глава государства подчеркивал, что стране удалось стабилизировать экономическую политику.

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Все новости / Экономика / Глава Минфина Силуанов: профицит бюджета может составить 0,5% ВВП
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