Власти Марокко арестовали планировавшего теракты сторонника ИГ

Рабат, 18 декабря. Власти Марокко объявили об аресте 24-летнего лояльного террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) экстремиста, который действовал в районе Сала-Аль-Жадида недалеко от столицы Рабата.

Операция по задержанию проводилась при сотрудничестве разведывательных служб США. Центральное управление судебных расследований королевства заявило, что арест злоумышленника, планировавшего совершение подрывных актов, прошел в рамках усилий марокканских властей по противодействию опасностям и отражению террористических угроз.

По информации ведомства, у задержанного обнаружена видеозапись, на которой он заявляет о своей преданности предполагаемому эмиру ИГ1 и намерен присоединиться к лагерям этой организации за пределами Марокко. После он планировал принять окончательное решение об участии в подрывном проекте на территории королевства.

При обыске сотрудники ведомства изъяли электронные устройства, оборудование и остатки материалов, предположительно использовавшихся для изготовления взрывчатых веществ. Они переданы в службы технической безопасности с целью проведения необходимой научной экспертизы.

Ранее международная редакция ФАН выяснила, как Северная Африка становится плацдармом деятельности террористических групп, в числе которых «Исламское государство». Действуя преимущественно в Ливии, они угрожают безопасности и соседних с ней стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.