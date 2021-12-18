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Король Марокко поблагодарил страны Персидского залива за поддержку в вопросе Западной Сахары

Весь мир
Король Марокко поблагодарил страны Персидского залива за поддержку в вопросе Западной Сахары
wikipedia.org  /  UN Climate Change / CC BY 2.0

Рабат, 18 декабря. Марокканский монарх Мухаммад VI направил благодарственные письма лидерам государств Персидского залива за их откровенную поддержку суверенитета североафриканской страны над Западной Сахарой.

Об этом сообщило официальное информационное агентство королевства Maghreb Arabe Press (MAP). Послания адресованы властям Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта и Султаната Оман.

В них Мухаммад VI выразил благодарность и признательность за полную и безоговорочную поддержку этими странами «марокканства» Сахары. Он высоко оценил прочные отношения, связывающие африканскую монархию с регионом Персидского залива, особо отметив недавнюю позицию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Монарх назвал лидеров шести вышеупомянутых стран «братьями», выразив искреннюю благодарность за их решительное содействие установлению королевством своей территориальной целостности. В минувший вторник во время саммита в Эр-Рияде члены ССАГПЗ подтвердили свою твердую позицию в поддержку марокканского суверенитета над Сахарой и сохранения безопасности и стабильности североафриканского государства.

Рабат подчеркивает свое право на спорные территории и предлагает расширение их автономии, в то время как противоборствующий Фронт ПОЛИСАРИО требует организации референдума о самоопределении. На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал в интервью египетскому телеканалу к скорейшему возобновлению переговоров между Марокко и представителями Западной Сахары для поиска консенсуса.

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