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Министр экономики ФРГ Хабек назвал ошибкой строительство «Северного потока — 2»

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Политика
Министр экономики ФРГ Хабек назвал ошибкой строительство «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 18 декабря. Решение о строительстве «Северного потока — 2» было «геополитической ошибкой». Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью журналистам издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам немецкого чиновника, все государства Европы, за исключением ФРГ и Австрии, всегда выступали против газопровода, однако теперь его достроили.

«Геополитически "Северный поток — 2" был ошибкой», — сказал Роберт Хабек.

Министр подчеркнул, что вопрос ввода трубопровода в эксплуатацию остается открытым. Его необходимо будет решать на основании европейского и национального права, добавил чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что приостановка сертификации газопровода не связана с политикой. По его словам, «СП-2» является коммерческим проектом, в который вложили частные инвестиции.

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германия северный поток газопровод
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