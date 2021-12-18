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Послы «Большой семерки» рассчитывают на успешную реформу СБУ после встречи с Зеленским

Политика
Послы «Большой семерки» рассчитывают на успешную реформу СБУ после встречи с Зеленским
flickr.com  /  Juanedc/CC BY-SA 3.0

Киев, 18 декабря. Послы государств G7 рассчитывают на прогресс в реформе Службы безопасности Украины. Об этом дипломаты сообщили после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В заявлении послов в Twitter сказано, что представители G7 надеются на имплементацию исторического законодательства о судебной реформе, которое предусматривает «прозрачный конкурсный процесс» при назначении членов Конституционного суда.

Послы «Большой семерки» выразили надежду на успешное конкурентное избрание нового руководителя СБУ.

«Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ», — сказано в сообщении.

Страны G7 ранее пригрозили России серьезными последствиями в случае «вторжения» на Украину. По их словам, Москва может «заплатить высокую цену» в случае реализации этого сценария.

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G7 украина зеленский сбу
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