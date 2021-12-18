Стильно одетую Анджелину Джоли с дочерью Захарой засняли в аэропорту

Вашингтон, 18 декабря. Американская актриса, сценарист, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли произвела фурор в аэропорту Вашингтона. Звезда появилась в элегантном черном пальто, подчеркивающем ее идеальную фигуру.

Джоли в обычной жизни предпочитает базовый гардероб, чаще всего она выбирает черные, белые или бежевые вещи. И в этот раз голливудская знаменитость не изменила своему вкусу. После встречи с американскими сенаторами в столице США она поехала в аэропорт с дочерью Захарой.

Даже на борту самолета звезда «Туриста» выглядела шикарно: в макси-юбке, ботильонах на каблуках и с сумкой бренда Salvatore Ferragamo. Захара последовала примеру матери. Вместо удобного спортивного костюма — облегающий джемпер, зауженные брюки и пальто верблюжьего оттенка. Снимки Джоли опубликовало издание Elle.

Дочь актера Джона Войта начинала свою карьеру в качестве модели. В начале девяностых Джоли стала сниматься в кино, в основном это были проходные малобюджетные картины. Актрису заметили после выхода молодежной ленты «Хакеры», на съемках которой она познакомилась со своим будущим мужем Джонни Ли Миллером.

Ранее голливудский актер Брэд Питт заявил о желании помириться с экс-супругой Джоли. По его мнению, это нужно сделать хотя бы ради детей.