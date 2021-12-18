Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в России через NFT-аукцион

Минск, 18 декабря. Комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде решил заработать необычным способом на своем аннулированном виде на жительство в России. Он выставил его на аукционе в виде NFT-токена.

О продаже оригинального лота Мирзализаде рассказал во время выступления, отрывок которого он опубликовал на своем YouTube-канале. Аннулированный вид на жительство в России выставлен на площадке OpenSea.

Комик оценивает NFT-токен в 40 тысяч долларов (более 2,9 миллиона рублей). При этом за лот можно предложить любую цену, даже 50 долларов. Если более высоких ставок не будет, то Мирзализаде продаст его за эту цену. Юморист не сомневается, что токен подорожает к моменту его возвращения в Россию.

«А я точно знаю, что вернусь, пусть через 100 веков», — подчеркнул комик.

Напомним, МВД России объявило пребывание Мирзализаде в стране нежелательным из-за его шутки, в которой обнаружились признаки разжигания межнациональной розни. Изначально ему запретили въезд пожизненно, но позднее суд обязал ведомство установить разумный срок действия ограничения.