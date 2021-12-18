Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 16:23
16:23
Экономика
Продажи квартир в новостройках Москвы за год упали на 21%
16:22
Политика
Депутат Аксаков: большинство уехавших россиян проклинает жизнь на Западе
16:22
Происшествия
Аварийный двухэтажный дом сгорел в Новосибирске
16:21
Общество
Памятник на могиле Грачевского могут установить 14 января
16:19
Происшествия
Движение поездов по красной ветке петербургского метро временно приостановлено
16:17
Происшествия
Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП на шоссе в Миассе
16:16
Экономика
Предложение апартаментов в Петербурге продемонстрировало новый антирекорд
16:12
Экономика
Крым компенсирует сниженные цены на электричество за счет субсидий
16:12
Армия
Минобороны РФ впервые показало видео уничтожения дрона беспилотником «Орион»
16:10
Весь мир
Международный день мигранта беженцы в Ливии проводят у офиса УВКБ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в России через NFT-аукцион

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 15:04
Общество
Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в России через NFT-аукцион
Prt Scr youtube.com  /  Stand-Up Club Лучшее

Минск, 18 декабря. Комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде решил заработать необычным способом на своем аннулированном виде на жительство в России. Он выставил его на аукционе в виде NFT-токена.

О продаже оригинального лота Мирзализаде рассказал во время выступления, отрывок которого он опубликовал на своем YouTube-канале. Аннулированный вид на жительство в России выставлен на площадке OpenSea.

Комик оценивает NFT-токен в 40 тысяч долларов (более 2,9 миллиона рублей). При этом за лот можно предложить любую цену, даже 50 долларов. Если более высоких ставок не будет, то Мирзализаде продаст его за эту цену. Юморист не сомневается, что токен подорожает к моменту его возвращения в Россию.

«А я точно знаю, что вернусь, пусть через 100 веков», — подчеркнул комик.

Напомним, МВД России объявило пребывание Мирзализаде в стране нежелательным из-за его шутки, в которой обнаружились признаки разжигания межнациональной розни. Изначально ему запретили въезд пожизненно, но позднее суд обязал ведомство установить разумный срок действия ограничения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мирзализаде продает свой аннулированный вид на жительство в России через NFT-аукцион
комик nft мирзализаде
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать