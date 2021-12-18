«На минуточку» с Александром Малькевичем. Зачем мы сами унижаем себя «Псковской Швейцарией»?

Новый выпуск постоянной рубрики «На минуточку» посвящен внутреннему туризму. Журналист Александр Малькевич призывает россиян не заниматься самобичеванием, гордиться своей страной и не оглядываться на Европу.

Поводом критики эксперта стало высказывание одного из региональных медиа-менеджеров, который назвал туристические достопримечательности своего региона «Псковской Швейцарией».

По мнению Малькевича, такие сравнения и штампы неуместны. Они негативно влияют как на внутренний туризм в стране, так и на отношение россиян к своей Родине.

Как не оглядываться на Запад, и радоваться тому, что имеем – расскажет Александр Малькевич.