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Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 14:56
Армия
Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
mfa.gov.by  /  Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Минск, 18 декабря. Белоруссия готова разместить ядерное вооружение на своей территории в случае непосредственной угрозы со стороны Североатлантического альянса, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

На эту тему глава белорусского внешнеполитического ведомства высказался в интервью изданию RT Arabic. По его словам, Минск готов предпринять решительные меры в случае угрозы со стороны стран НАТО.

Прежде белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что если Альянс развернет ядерное оружие на территории Польши, то в республике ответят аналогичным образом, разместив у себя соответствующее российское вооружение.

«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — подчеркнул Макей.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его главная задача — уберечь республику от участия в новой «войнушке». Он обратил внимание, что сейчас в мире заметно усиление напряженности.

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