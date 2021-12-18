Вице-спикер Госдумы Жуков объяснил желание россиян вернуться в СССР чувством ностальгии

Москва, 18 декабря. Некоторые россияне испытывают чувство ностальгии по советским временам, когда была иллюзия того, что все жили одинаково, считает вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Парламентарий прокомментировал результаты исследования, согласно которому 49% граждан хотели бы вернуться во времена Советского Союза.

Вице-спикер отметил, что с течением времени многоt начинает забываться, однако в действительности никто не хотел бы вновь оказаться в прошлом, когда, к примеру, в магазинах были пустые прилавки, а люди ходили с подавленным настроением.

«Это все быстро забывается, поэтому какие-то невзгоды нашей жизни — хотя, на мой взгляд, сейчас жизнь совершенно другая, она изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что я сейчас описываю — приводят к таким ностальгическим чувствам, воспоминаниям о том, что раньше было все лучше, а мы были моложе», — сказал Жуков в интервью «Коммерсанту».

Российский политик подчеркнул, что у людей проявляется ностальгия по советскому времени, когда существовала иллюзия того, что все жили одинаково и не было разделения на богатых и бедных.

Политолог Дмитрий Родионов ранее оценил готовность бывших союзных республик вернуться к идее СССР. По его словам, эту инициативу может поддержать Белоруссия.