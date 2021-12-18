Певец Андрей Ковалев заявил о постановках на ток-шоу Андрея Малахова

Москва, 18 декабря. Певец и бизнесмен Андрей Ковалев высказался о скандале вокруг передачи Андрея Малахова и других ток-шоу. Артист подтвердил, что подобные программы используют постановки для привлечения внимания.

Шоу Малахова неоднократно обвиняли в подкупах знаменитых гостей. Например, актер Сергей Марочкин говорил, что команда передачи телеведущего платит гостям, чтобы они делали резонансные заявления и просто играли роль, написанную продюсерами. О высоких гонорарах участникам программы заявляла и актриса Мария Шукшина.

По словам Ковалева, телевидение действительно использует скандалы. Это делается для хайпа и привлечения внимания, пояснил певец в комментарии «Царьграду».

«Много раз были случаи, когда приглашают какую-то звезду. И вдруг она говорит: «Вы мне платили деньги». Но чтобы Марии Шукшиной сказали: «Вот вам деньги, а вы там что-то скажете», в это я не верю», — подчеркнул бизнесмен.

Шукшина утверждала, что съемка одного выпуска ток-шоу может достигать 2 миллионов рублей. Марочкин же отмечал, что Малахов получает на скандальной передаче более 4 миллионов рублей в месяц.

Ранее о телеведущем высказался актер и режиссер Никита Джигурда. Он считает, что Малахов стал заложником телевидения из-за некоего компромата.