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Талибы возобновят выдачу паспортов гражданам Афганистана

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 16:15
Весь мир
Талибы возобновят выдачу паспортов гражданам Афганистана
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 18 декабря. Представители афганского радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили, что в Кабуле возобновится процесс выдачи паспортов. Об этом сообщило агентство AFP.

Глава Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД Афганистана Алам Гуль Хаккани заявил, что удостоверения личности, дающие возможность пересечь границу государства, начнут выдавать с воскресенья, 19 декабря. Однако новые заявки учреждение будет принимать только с 10 января.

«Все технические вопросы теперь решены», — сказал чиновник, добавив, что первоначально проездные документы будут выданы тем, кто уже подал заявление до того, как офис приостановил работу.

Талибы прекратили выдачу паспортов вскоре после захвата Кабула. В середине августа 2021 года десятки тысяч людей устремились в единственный аэропорт столицы в попытке успеть на любой международный рейс, который мог бы их эвакуировать.

Аэропорт Кабула
Pr Scr youtube.com / AFP news agency

В начале октября власти вновь открыли паспортный стол в Кабуле, и к 25-му числу было выдано более 50 тыс. документов. Однако работу учреждения опять приостановили в середине ноября, поскольку на фоне многотысячного потока заявок возникли неполадки из-за повреждения базы биометрических данных МВД.

Позже сформированное радикальным движением правительство заявило, что планирует изготовить еще 2,5 млн паспортов нового образца. Чиновники сообщают, что документы теперь будет украшены символикой «Исламского эмирата Афганистан» — именно такое официальное именование получила страна при талибах.

Многие жители южноазиатского государства, которые намеревались посетить соседний Пакистан для лечения, лишились такой возможности из-за отсутствия действительных удостоверений личности. Теперь афганцы смогут получить медицинскую помощь и навестить родственников в соседней стране.

Выдача паспортов также рассматривается как проверка приверженности талибов международному сообществу. Тысячи афганцев желают покинуть родину из-за растущего экономического и гуманитарного кризиса, а препятствование этому может дискредитировать новую власть.

Согласно опубликованному в конце октября совместному докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 из 39 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продуктов питания.

Во многом это связано с тем, что новые власти имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку значительная их часть была заморожена США. Вашингтон объяснил свои действия опасениями по поводу продолжающихся связей нового режима с терроризмом, нарушениями прав человека и неспособностью талибов сформировать инклюзивное правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан паспорт
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