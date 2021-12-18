Федрезерв США три раза поднимет базовую ставку в 2022 году

Вашингтон, 18 декабря. Комитет по открытым рынкам ФРС по результатам последнего в этом году заседания принял решение об ускорении сворачивания программы поддержки рынка. Об этом пишет «Прайм».

Федеральная резервная система США будет стремительнее снижать объем приобретаемых облигаций с 2022 года. Регулятор постановил, что после Нового года скупка активов будет уменьшаться на 30 млрд долларов каждый месяц. Первый раз размер покупки сократили в ноябре на 15 млрд долларов, после чего он достиг 105 млрд долларов.

Решения, принятые в рамках заседания Федрезерва предполагают, что программа количественного смягчения (Quantitative easing или QE) закончится ближе к окончанию марта следующего года.

ФРС признала, что нынешнее давление инфляции гораздо более устойчиво и долгосрочно, нежели чем указывалось в ранних прогнозах американского агентства. Директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов пишет, что в будущем году базовая ставка в США может быть поднята три раза. В 2023 году ее могут повысить также трижды, а в 2024 году планируется уже только два повышения. Базовая инфляция может достичь в новом году 2,7%, а ВВП вырастет на 4%.

Инфляция является самым главным врагом экономического восстановления Соединенных Штатов Америки после негативных эффектов коронавирусной инфекции, заявил руководитель ФРС Джером Пауэлл.