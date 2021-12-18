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Три российских самолета с эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула в Россию

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 14:41
Армия
Три российских самолета с эвакуируемыми гражданами вылетели из Кабула в Россию
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 18 декабря. Три российских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, доставившие гуманитарный груз в Кабул, вылетели обратно с гражданами России, Киргизии и Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Из Кабула самолеты доставят эвакуируемых на подмосковный аэродром Чкаловский. Для дозаправки они осуществят промежуточную посадку в Таджикистане и Киргизии.

«Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», — говорится в сообщении.

На борту Ил-76 находятся около 200 граждан России, Киргизии, а также афганские студенты, которые проходят обучение в российских вузах, передает «Царьград».

Стоит отметить, что с 26 августа по 1 декабря 2021 года самолетами военно-транспортной авиации из Кабула было эвакуировано 770 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Украины. Кроме того, они доставили в Афганистан более 100 тонн гуманитарного груза.

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россия кабул афганистан москва
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