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Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане
pixabay.com  / 

Джуба, 18 декабря. Очередное землетрясение случилось недалеко от столицы Южного Судана. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам жителя пригорода Рок-Сити, подземные толчки произошли накануне ближе к вечеру. Они оказались настолько сильными, что в квартире гремела посуда и раскачивалась люстра.

«У него очень необычная скорость. Я подумал, что это поезд, но позже осознал, что здесь нет железной дороги», — отметил суданец.

Жительница Джубы также написала в соцсетях, что ее квартиру сильно трясло. Она испугалась, что многоэтажный дом может рухнуть.

«Я боялась и не знала, что это землетрясение, пока мне не сообщили друзья из других районов», — рассказала пользователь Twitter.

За последние полгода в Джубе случилось около десяти подземных толчков. В регионе нет местной сейсмологической станции, которая заранее оповещает граждан о катаклизме.

Специалисты агентства Volcano Discovery зафиксировали эпицентр природного явления в 3,3 километра к северу от столицы на глубине в 10 километров. Мощность достигла 3,8 балла по шкале Рихтера.

Ранее два землетрясения менее чем за сутки случились в Алжире. Информации о жертвах, пострадавших и ущербе нет.

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