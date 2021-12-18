Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане

Джуба, 18 декабря. Очередное землетрясение случилось недалеко от столицы Южного Судана. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам жителя пригорода Рок-Сити, подземные толчки произошли накануне ближе к вечеру. Они оказались настолько сильными, что в квартире гремела посуда и раскачивалась люстра.

«У него очень необычная скорость. Я подумал, что это поезд, но позже осознал, что здесь нет железной дороги», — отметил суданец.

South Sudan capital frequently hit by Earthquake https://t.co/ycYwpxVV3h — Nyamilepedia (@Nyamilee) December 18, 2021

Жительница Джубы также написала в соцсетях, что ее квартиру сильно трясло. Она испугалась, что многоэтажный дом может рухнуть.

«Я боялась и не знала, что это землетрясение, пока мне не сообщили друзья из других районов», — рассказала пользователь Twitter.

За последние полгода в Джубе случилось около десяти подземных толчков. В регионе нет местной сейсмологической станции, которая заранее оповещает граждан о катаклизме.

Специалисты агентства Volcano Discovery зафиксировали эпицентр природного явления в 3,3 километра к северу от столицы на глубине в 10 километров. Мощность достигла 3,8 балла по шкале Рихтера.

Ранее два землетрясения менее чем за сутки случились в Алжире. Информации о жертвах, пострадавших и ущербе нет.