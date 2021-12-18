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Издательство Bubble выпустит комикс о герое фильма «Брат» Даниле Багрове

Общество
Издательство Bubble выпустит комикс о герое фильма «Брат» Даниле Багрове
Кадр из фильма «Брат 2»  /  Prt Scr

Москва, 18 декабря. Российское издательство Bubble готовит к выходу сборник комиксов по культовому фильму режиссера Алексея Балабанова «Брат». В следующем году картине исполнится 25 лет.

Главный редактор издательства Роман Котков принял участие в фестивале Comics Con, который проходит в Москве. Он раскрыл некоторые планы Bubble на 2022 год. По его словам, готовится большой проект о Даниле Багрове. Это будет не копирование «Брата», а совершенно новая история.

Фильм «Брат» вышел в 1997 году и стал популярным в России и странах СНГ. Некоторые критики утверждали, что Багров — воплощение настоящего русского человека, борющегося со злом. Главные роли в фильме сыграли Сергей Бодров — младший, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов.

В российской столице проходит фестиваль кино, игр и комиксов. В мероприятии принимают участие звезды кино, косплееры, любители комиксов. Ранее сообщалось, что поклонники выстроились в огромную очередь ради встречи с британским актером Томом Фелтоном.

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брат балабанов комикс
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