Сборная Финляндии победила Канаду и выиграла второй матч на Кубке Первого канала

Москва, 18 декабря. Финская национальная команда одержала вторую победу на Кубке Первого канала, переиграв Канаду.

Стартовый матч четвертого игрового дня на Кубке Первого канала в Москве завершился победой номинальных хозяев. Сборная Финляндии со счетом 4:1 обыграла Канаду. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Гранлунд, Маркус Ненонен и Маркус Ненонен, который оформил дубль. Единственную шайбу сборной Канады забросил Лэндон Ферраро.

Сборная Финляндии выиграла второй матч в рамках Кубка Первого канала. В заключительной встрече подопечные Кристиана Хельянко сыграют с Россией. Матч состоится 19 декабря. Сборная Канады, одержавшая одну победу в трех матчах Кубка Первого канала, с тремя очками завершила выступление на турнире.

Ранее сборная России начала выступление на Кубке Первого канала с победы над Канадой. Первый матч на турнире в Москве завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.