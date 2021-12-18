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Сборная Финляндии победила Канаду и выиграла второй матч на Кубке Первого канала

Спорт
Сборная Финляндии победила Канаду и выиграла второй матч на Кубке Первого канала
Global Look Press  /  Jussi Nukari via www.imago-image

Москва, 18 декабря. Финская национальная команда одержала вторую победу на Кубке Первого канала, переиграв Канаду.

Стартовый матч четвертого игрового дня на Кубке Первого канала в Москве завершился победой номинальных хозяев. Сборная Финляндии со счетом 4:1 обыграла Канаду. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Гранлунд, Маркус Ненонен и Маркус Ненонен, который оформил дубль. Единственную шайбу сборной Канады забросил Лэндон Ферраро.

Сборная Финляндии выиграла второй матч в рамках Кубка Первого канала. В заключительной встрече подопечные Кристиана Хельянко сыграют с Россией. Матч состоится 19 декабря. Сборная Канады, одержавшая одну победу в трех матчах Кубка Первого канала, с тремя очками завершила выступление на турнире.

Ранее сборная России начала выступление на Кубке Первого канала с победы над Канадой. Первый матч на турнире в Москве завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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финляндия хоккей канада кубок первого канала
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