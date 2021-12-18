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Один из богатейших арабских бизнесменов Маджид Аль Футтейм умер в ОАЭ

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 14:30
Общество
Один из богатейших арабских бизнесменов Маджид Аль Футтейм умер в ОАЭ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Барсукова

Дубай, 18 декабря. Скончался миллиардер Маджид Аль Футтейм, он входил в тройку арабского списка Forbes. Футтейм владел сетью отелей и торговых центров в Дубае.

Новостью о смерти богатого бизнесмена поделился премьер ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Причина его смерти пока неизвестны.

Маджид Аль Футтейм открыл гиганта розничной торговли и развлечений Majid Al Futtaim Holding в 1992 году. Его компании владеет 13 отелями и 29 торговыми центрами, включая торговые центры Mall of the Emirates в Дубае и Mall of Egypt в Каире.

Выручка арабской компании в прошлом году составила 8,9 млрд долларов. На момент смерти Маджид Аль Футтейм состояние его семьи оценивалось в 4,3 млрд долларов.

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