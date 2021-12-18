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Палата представителей Ливии заявила о неизбежности переноса президентских выборов
Весь мир
Палата представителей Ливии заявила о неизбежности переноса президентских выборов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 18 декабря. Комитет Палаты представителей Ливии по выборам объявил о переносе процесса голосования, ранее запланированного на 24 декабря. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Специалисты получили итоговый доклад от Высшей избирательной комиссии и Судебного совета. Учитывая препятствия и проблемы, с которыми они столкнулись, реализация плебисцита в конце текущего года невозможна.

«Мы видели отчеты о трудностях избирательного процесса. Перенос выборов является неизбежным», — говорится в сообщении.

Парламентский комитет опроверг слухи о планах продлить полномочия переходного Правительства национального единства, возглавляемого кандидатом в президенты Абд аль-Хамидом Дабибой, после 24 декабря.

«Честность ливийской судебной системы и ее отстраненность от политики неоспоримы. Госорган выносил все решения на основании законодательства», — отмечается в сообщении.

Комитет по выборам подтвердил, что период переноса плебисцита определят в соответствии с отчетом избиркома на заседании Палаты представителей, запланированном на понедельник, 20 декабря. Не исключено, что парламентарии изучат документы во время сессии, однако принятие окончательного решения могут отложить до следующей встречи.

Что касается даты выборов, то урегулирование этого вопроса возлагается на Высшую избирательную комиссию.

Член Избиркома Ливии Абу Бакр Марда подтвердил, что процесс голосования, который намечен на 24 декабря, не состоится. По его словам, причиной является нехватка времени для организации мероприятия.

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