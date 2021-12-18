Группировка «Аш-Шабаб» атаковала базу миротворческих сил Африканского союза в Сомали

Могадишо, 18 декабря. Связанное с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) террористическое движение «Аш-Шабаб» объявило о нападении на базу миротворческих сил Африканского союза (АМИСОМ) на юге Сомали.

По словам военного чиновника из города Нижняя Шабелле, группировка первоначально атаковала контрольно-пропускной пункт, но силы армии быстро отреагировали на данные действия.

«После отражения нападения боевики обстреляли из минометов базу АМИСОМ, и, возможно, некоторые из снарядов поразили ее объекты», —добавил пожелавший не раскрывать имени офицер.

Согласно тому же источнику, удар нанесен по пункту Вооруженных сил Африканского союза Буломарер, расположенному в 123 км к югу от столицы Могадишо. Со своей стороны, движение «Аш-Шабаб» взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что жертвами стали 17 угандийских солдат из миротворческих сил, среди них есть как убитые, так и раненые.

В течение долгих лет Сомали воюет против основанной в начале 2004 года группировки. За это время проведено множество террористических операций, унесших жизни сотен людей. Миссия АМИСОМ приступила к работе в 2007-м, чтобы поддержать правительство восточноафриканской страны, в частности, в плане боевой подготовки местных сил безопасности.

Неделей ранее боевики «Аш-Шабаб» также напали на базы, расположенные в провинциях Нижняя Шабелле и Средняя Джубба. Жертвами атаки стали представители сомалийских вооруженных сил и военнослужащие из Кении и Уганды.

1 Организация запрещена на территории РФ.