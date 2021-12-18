Члены Меркосур не смогли договориться по внешнему тарифу

Монтевидео, 18 декабря. Правительство Уругвая отказалось поддержать снижение единого внешнего тарифа без утверждения свободы ведения переговоров с третьими странами на саммите Меркосур. Об этом сообщает агентство La Diaria.

Заключительное коммюнике, в котором представители Аргентины, Бразилии и Парагвая заявляют о решении понизить единый внешний тариф, не было поддержано Уругваем. Правительство страны предложило отложить обсуждение данной темы, чтобы подписать документ на основе консенсуса. Бразилия полагает, что гибкость необходима, но эта тема должна обсуждаться отдельно от вопроса снижения тарифа.

#Mercosur en modo cumbre ????

Presididos por Brasil ????????comenzó hoy, en forma virtual, la reunión de Cancilleres del bloque.

En el día de mañana se realizará la cumbre de presidentes. Donde Paraguay ???????? asumirá la presidencia del Mercosur por los próximos seis meses.#SomosMercosur pic.twitter.com/ZkXjOXnBT9 — MERCOSUR (@mercosur) December 16, 2021

Такая позиция уругвайской стороны связана с тем, что президент Луис Лакалье Поу требует вместе со снижением тарифа сделать политику блока более гибкой. В течение последних лет Правительство Уругвая при поддержке Бразилии продвигало идею предоставления членам интеграционного объединения свободу ведения переговоров с третьими странами на индивидуальной основе, без необходимости получать одобрение со стороны остальных членов Меркосур.

Требование Уругвая обрело особую актуальность после начала переговоров с Китаем о подписании соглашения о свободной торговле. В начале октября страны предприняли первые шаги на пути к заключению договора, объявив о начале анализа экономической целесообразности его заключения.

Федеральное агентство новостей

Актуальность Меркосур

Несмотря на разногласия внутри Меркосур, главы стран — членов блока продолжают утверждать о значимости интеграционного объединения. В ходе саммита президент Бразилии Жаир Болсонару подчеркнул, что пандемия показала особую важность цен на импортируемые товары медицинского назначения, в связи с чем его правительство решило поддержать инициативу о снижении единого внешнего тарифа.

Palabras del Presidente de Brasil @jairbolsonaro que ejerce la presidencia pro tempore del bloque.#SomosMercosur ✨ pic.twitter.com/mZ06oYuZgG — MERCOSUR (@mercosur) December 17, 2021

Глава Аргентины Альберто Фернандес также отметил, что в Меркосур имеется «широкий спектр общих интересов» между государствами-членами. Он призвал отказаться от «духа соперничества» и встать на путь «интеграции и сотрудничества». Фернандес также приветствовал подписание декларации и сотрудничестве в сфере обороны.

В ходе саммита Правительство Парагвая приняло на себя функцию временного председательства Меркосур, которую до этого выполняла Бразилия.