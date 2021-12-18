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Самолеты ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование вдоль границы Союзного государства

Армия
Самолеты ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование вдоль границы Союзного государства
Федеральное агентство новостей

Минск, 18 декабря. Истребители и бомбардировщики ВКС РФ и ВВС Белоруссии выполнили совместное патрулирование вдоль границы Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

В патрулировании были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 из состава Воздушно-космических сил России, а также группа российских и белорусских истребителей СУ-30СМ.

«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Совбезе Белоруссии заявили об увеличении интенсивности полетов авиации ВВС США у границ республики. При этом американские самолеты осуществляют радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии, передает «Царьград».

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россия белоруссия патрулирование
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