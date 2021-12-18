Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 14:56
14:54
Видео
ФАН публикует кадры с места ДТП на детской площадке в Саратове
14:48
Политика
Вице-спикер Госдумы Жуков объяснил желание россиян вернуться в СССР чувством ностальгии
14:48
Общество
Родители смогут посетить утренники в детсадах и школах Подмосковья по QR-коду
14:47
Происшествия
Бизнесмен Троценко заявил о готовности оказать финансовую помощь владельцу «Листвяжной»
14:46
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане
14:46
Происшествия
Российские судебные приставы добились от Telegram выплаты всех назначенных штрафов
14:45
Общество
Жителям КНДР запретили посещать магазины и смеяться в период траура по Ким Чен Иру
14:45
Общество
Вирусолог Горелов сообщил, когда зараженный омикрон-штаммом COVID-19 наиболее опасен
14:42
Шоу-бизнес
Певец Андрей Ковалев заявил о постановках на ток-шоу Андрея Малахова
14:40
Экономика
Федрезерв США три раза поднимет базовую ставку в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Breitbart посмеялись над Зеленским из-за заявления об «угрозе» со стороны России

Политика
Читатели Breitbart посмеялись над Зеленским из-за заявления об «угрозе» со стороны России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 18 декабря. Читатели американского издания Breitbart возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского оказать дополнительную помощь Киеву из-за «угрозы вторжения» России.

Комментаторы высмеяли украинского лидера. Обсуждая его действия, они подняли темы Крыма и Донбасса.

«Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины, либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит», — поставил на место Зеленского пользователь FamousJamous.

Американцы также высказались о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела Украины. Они посоветовали Вашингтону не лезть в чужую войну.

«Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!», – написал Sam Rock.

По мнению юзеров, Киев может не рассчитывать на помощь Евросоюза и США в вопросе противостояния с Россией.

«И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать», — констатировал читатель Miss In Formation.

Недавно Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Breitbart посмеялись над Зеленским из-за заявления об «угрозе» со стороны России
украина сша зеленский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать