Читатели Breitbart посмеялись над Зеленским из-за заявления об «угрозе» со стороны России

Вашингтон, 18 декабря. Читатели американского издания Breitbart возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского оказать дополнительную помощь Киеву из-за «угрозы вторжения» России.

Комментаторы высмеяли украинского лидера. Обсуждая его действия, они подняли темы Крыма и Донбасса.

«Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины, либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит», — поставил на место Зеленского пользователь FamousJamous.

Американцы также высказались о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела Украины. Они посоветовали Вашингтону не лезть в чужую войну.

«Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!», – написал Sam Rock.

По мнению юзеров, Киев может не рассчитывать на помощь Евросоюза и США в вопросе противостояния с Россией.

«И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать», — констатировал читатель Miss In Formation.

Недавно Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.