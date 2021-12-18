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NI: российские «Цирконы» и «Посейдоны» сделали бесполезными авианосцы ВМС США

Армия
NI: российские «Цирконы» и «Посейдоны» сделали бесполезными авианосцы ВМС США
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Вашингтон, 18 декабря. Успехи России в разработке современного вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон» и атомного беспилотника «Посейдон», лишили США всех преимуществ в море, считает аналитик The National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, в настоящее время авианосные ударные группы являются одним из самых мощнейших средств в арсенале ВМС США. Их можно назвать основой военно-морской доктрины страны. Однако новейшие российские разработки в сфере вооружений изменили баланс сил и сделали авианосцы ВМС США бесполезными, с испугом признал Эпископос.

«Авианосные ударные группы больше не являются "морскими гигантами", которыми они когда-то были. По крайней мере, в глазах России», — заявил аналитик.

Он обратил внимание, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» «решили проблему» с американскими авианосцами, не оставив им шанса. К тому же вскоре на вооружении ВМФ РФ появится уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Таким образом, силы НАТО окажутся бессильны в случае полномасштабного столкновения с Россией.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» применил ракету «Циркон» в рамках испытаний. В результате мишень на полигоне Чижа в Архангельской области была успешно поражена, передает RT.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит ВС РФ колоссальное преимуществом перед Западом.

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