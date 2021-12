США вводят санкции против главаря боевиков ЦАР Али Дарассы

Банги, 18 декабря. Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении главаря «Союза за мир в ЦАР» (UPC) и ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассы.

Причиной соответствующих мер являются серьезные нарушения прав человека, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

The U.S. is sanctioning Ali Darassa, a militia leader based in the Central African Republic. We urge all parties to the conflict to heed President Touadera’s ceasefire declaration, immediately halt combat operations, and begin the dialogue for peaceful political solutions.