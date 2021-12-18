США вводят санкции против главаря боевиков ЦАР Али Дарассы

Банги, 18 декабря. Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении главаря «Союза за мир в ЦАР» (UPC) и ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассы.

Причиной соответствующих мер являются серьезные нарушения прав человека, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Бандформирование прибегает к убийствам, похищениям и прочему насилию для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года боевики атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли», — значится в опубликованном документе.

The U.S. is sanctioning Ali Darassa, a militia leader based in the Central African Republic. We urge all parties to the conflict to heed President Touadera’s ceasefire declaration, immediately halt combat operations, and begin the dialogue for peaceful political solutions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 17, 2021

Действия радикалов, по мнению американской администрации, угрожают миру и стабильности в ЦАР, а также приводят к новым нарушениям прав человека.

«Мы настоятельно призываем UPC и все стороны конфликта прислушаться к объявлению президента Фостен-Арканжа Туадера от 15 октября о прекращении огня, немедленно остановить боевые действия и начать диалог о мирном политическом урегулировании», — добавил Блинкен.

Ранее жители Центральноафриканской Республики потребовали немедленного ареста лидера UPC, а сам главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» намерен объединиться с беглым экс-президентом Франсуа Бозизе для новой попытки госпереворота. Более того, он заручился поддержкой Франции и Чада для дестабилизации обстановки в стране.