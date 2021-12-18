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США вводят санкции против главаря боевиков ЦАР Али Дарассы

Весь мир
США вводят санкции против главаря боевиков ЦАР Али Дарассы
pixabay.com  /  12019

Банги, 18 декабря. Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении главаря «Союза за мир в ЦАР» (UPC) и ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Али Дарассы.

Причиной соответствующих мер являются серьезные нарушения прав человека, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Бандформирование прибегает к убийствам, похищениям и прочему насилию для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года боевики атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли», — значится в опубликованном документе.

Действия радикалов, по мнению американской администрации, угрожают миру и стабильности в ЦАР, а также приводят к новым нарушениям прав человека.

«Мы настоятельно призываем UPC и все стороны конфликта прислушаться к объявлению президента Фостен-Арканжа Туадера от 15 октября о прекращении огня, немедленно остановить боевые действия и начать диалог о мирном политическом урегулировании», — добавил Блинкен.

Ранее жители Центральноафриканской Республики потребовали немедленного ареста лидера UPC, а сам главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» намерен объединиться с беглым экс-президентом Франсуа Бозизе для новой попытки госпереворота. Более того, он заручился поддержкой Франции и Чада для дестабилизации обстановки в стране.

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