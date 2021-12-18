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Звезда «Властелина колец» Кейт Бланшетт получит премию «Сезар»

Общество
Звезда «Властелина колец» Кейт Бланшетт получит премию «Сезар»
Global Look Press  /  Imagespace

Париж, 18 декабря. Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт, частая героиня голливудских блокбастеров, получит почетную премию французской киноакадемии «Сезар».

Церемония вручения пройдет 25 февраля в Париже, сообщает издание The Deadline. В разные годы «Сезара» удостаивались Кейт Уинслет («Титаник»), Пенелопа Крус («Рожденный дважды»), Джордж Клуни («Одиннадцать друзей Оушена»), Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»).

Кейт Бланшетт начала сниматься в кино в начале девяностых. После выхода фильма «Елизавета», она стала одной из самых популярных актрис Голливуда. Многие знают Бланшетт по роли эльфийки Галадриэль во франшизе «Властелин колец».

В ближайшее время выйдет несколько проектов с ее участием. В российском прокате с 27 января появится триллер «Аллея кошмаров». А 24 декабря на онлайн-площадке Netflix выйдет комедия «Не смотрите наверх».

Ранее сообщалось, что российские актрисы Варвара Шмыкова и Юлия Пересильд побывали на иммерсивном спектакле «Щелкунчик». Шоу было представлено в Москве канадской компанией Storywall Entertainment.

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актриса фильм кейт бланшетт
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