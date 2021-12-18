Звезда «Властелина колец» Кейт Бланшетт получит премию «Сезар»

Париж, 18 декабря. Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт, частая героиня голливудских блокбастеров, получит почетную премию французской киноакадемии «Сезар».

Церемония вручения пройдет 25 февраля в Париже, сообщает издание The Deadline. В разные годы «Сезара» удостаивались Кейт Уинслет («Титаник»), Пенелопа Крус («Рожденный дважды»), Джордж Клуни («Одиннадцать друзей Оушена»), Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»).

Кейт Бланшетт начала сниматься в кино в начале девяностых. После выхода фильма «Елизавета», она стала одной из самых популярных актрис Голливуда. Многие знают Бланшетт по роли эльфийки Галадриэль во франшизе «Властелин колец».

В ближайшее время выйдет несколько проектов с ее участием. В российском прокате с 27 января появится триллер «Аллея кошмаров». А 24 декабря на онлайн-площадке Netflix выйдет комедия «Не смотрите наверх».

Ранее сообщалось, что российские актрисы Варвара Шмыкова и Юлия Пересильд побывали на иммерсивном спектакле «Щелкунчик». Шоу было представлено в Москве канадской компанией Storywall Entertainment.