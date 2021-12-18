Лепс подарил жене прибыльный бизнес перед разводом

Москва, 18 декабря. Жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова получила от мужа довольно щедрый презент незадолго до расторжения брака. Артист подарил супруге доходный бизнес перед разводом.

Григорий Лепсверидзе (настоящая фамилия исполнителя) является учредителем восьми организаций, занимающихся разной деятельностью. Среди них есть и ювелирный бизнес — компания «Джи Эл Джуерли», продающая драгоценности под брендом певца, пишет kp.ru.

Согласно бухгалтерской отчетности, фирма является довольно прибыльной. В 2020 году выручка организации составила 18 миллионов рублей, а чистый доход достиг 3,2 миллиона.

При этом 15 декабря Лепс и его партнер Сайда Хусуев вышли из состава учредителей ювелирной компании. Таким образом, Шаплыкова осталась единственной владелицей «Джи Эл Джуерли».

Global Look Press / Anatoly Lomohov

Фирма, доставшаяся жене певца, может похвастаться широким ассортиментом дизайнерских драгоценностей и отличается довольно высокими ценами. Так, стоимость серебряного кольца может доходить до 183 тысяч рублей. Все изделия выпускаются ограниченным тиражом.

Бракоразводный процесс Лепса и Шаплыковой начнется 20 декабря. Супругам предстоит поделить немало имущества. Например, за годы брака пара обзавелась недвижимостью общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.