Минсельхоз не ожидает проблем с поставками кофе в Россию

Москва, 18 декабря. Предпосылок для возникновения дефицита кофе в России сейчас нет, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

По данным ведомства, объем импорта кофе с начала 2021 года составил 230 тысяч тонн. Как утверждается в сообщении, ситуация с поставками оценивается чиновниками как стабильная. В то же время министерство напомнило, что у ряда российских производителей есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. Кроме того, в России отсутствуют пошлины на ввоз зеленого кофе.

СМИ ранее сообщили, что на российском рынке кофе в ближайшие годы может образоваться дефицит. Вероятной причиной журналисты называли максимальный уровень биржевых цен на продукт за последние десять лет. За последний год сорт кофе арабика вырос в цене на 80%. Отчасти это связано с плохим урожаем в Бразилии и Колумбии, а также с ограничениями экспорта во Вьетнаме.