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МИД РФ заявил о готовности участников СВПД продолжить обсуждения ядерной сделки

Политика
МИД РФ заявил о готовности участников СВПД продолжить обсуждения ядерной сделки
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 декабря. Участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе готовы возобновить процесс. Об этом сообщили в МИД России.

Стороны понимают, что переговорный процесс в Вене надо запустить как можно скорее. Они готовы приложить все усилия для достижения договоренностей.

«17 декабря заседанием Совместной комиссии стран — участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам», — проинформировали в МИД РФ.

Недавно глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани сказал, что участники процесса достигли взаимопонимания. Восьмой раунд обсуждений может быть последним.

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переговоры ядерная сделка свпд
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