Минобороны РФ запатентовало бронированный шлем-противогаз для армии и Росгвардии

Москва, 18 декабря. Российские разработчики из 27-го научного центра Минобороны РФ запатентовали противогаз-бронешлем, который защищает бойцов как от ударов, так и от радиационного, химического и бактериологического заражения.

Новинка не только защищает органы дыхания бойцов, но и снабжена ударопрочным забралом, переговорным устройством и приспособлением для безопасного приема жидкостей. В опубликованном Роспатентом реферате отмечено, что вдыхаемый через противогаз воздух будет проходить через съемные фильтры, которые симметрично расположены по бокам шлема. В таком положении они не мешают бойцам прицеливаться.

Ранее Ростех сообщил об успехах в разработке специального смартфона для российских спецслужб с повышенной степенью защиты данных. Проект реализуют специалисты дочернего предприятия Ростеха — НИИ «Масштаб».

Группа компаний «Калашников» тем временем анонсировала появление у ВС РФ боевых систем с элементами искусственного интеллекта, которые улучшат точность стрельбы. Об этом рассказал RT гендиректор предприятия Владимир Лепин.