Певец Юлиан резко высказался о судействе на шоу «Суперстар!»

Москва, 18 декабря. Заслуженный артист России Юлиан Васин, вылетевший из шоу «Суперстар! Возвращение», остался недоволен судейством на проекте. По мнению певца, его могли бы оценить более достойные члены жюри.

Юлиан покинул проект после исполнения хита «Боже, какой пустяк». За это выступление Стас Пьеха поставил артисту ноль баллов. Член жюри ждал от Юлиана каких-то экспериментов, но тот выступал в своей привычной манере. Однако Васин не согласен с мнением Пьехи. По его словам, это был не вокальный конкурс, а всего лишь развлекательное шоу.

«Ну кто меня мог оценивать? Меня уже оценили Пахмутова, Зыкина, Мордюкова… Меня мог оценивать Александр Градский. Но Стас Пьеха… Скорее уж я его бы оценил, но я никогда в жизни не сяду в жюри», — поделился он с изданием Teleprogramma.pro.

Шоу «Суперстар! Возвращение» показывают на телеканале НТВ. Это перезапуск популярного проекта нулевых «Ты — суперстар!», ведущими которого являются Лолита Милявская и Вадим Такменев.

Ранее Сергей Соседов заявил, что у него теплые отношения с Юлианом. Артиста возмутили эти слова музыкального критика. По мнению Васина, Соседов видит его в своих эротических снах.