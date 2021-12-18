Россияне стали чаще покупать оборудование для майнинга криптовалюты

Москва, 18 декабря. Розничные магазины и онлайн–ретейлеры в 2022 году зафиксировали повышение интереса к приобретению оборудования для майнинга криптовалюты, сообщает «Коммерсантъ».

Спрос на рынке оборудования для добычи криптовалюты за год вырос в 14 раз. Количество предложений на торговой площадке «Авито» увеличилось в 13 раз. В среднем комплектующие для криптофермы можно приобрести за 117,9 тыс. рублей. Россияне стали в 23 раза больше интересоваться фермами Whatsminer и в 11 раз чаще искать оборудование бренда Antminer.

Нехватка микрочипов привела к дефициту видеокарт для майнинга. Поставщики и продавцы существенно подняли на них цены. За 10 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рынок вырос на 129,6%, но при этом продажи видеокарт упали на 15,8%. Дефицит вряд ли исчезнет даже к концу 2023 года, поскольку криптофермы приносят их владельцам ощутимый доход. Аналитики считают, что единственное, на что можно рассчитывать — это сокращение времени ожидания доставки заказов с 48–50 недель до 10–14 недель.

Биткоин пользуется наибольшей популярностью среди криптовалют у россиян, констатировали специалисты компании Brand Analytics. Они изучили более 2 миллиардов публичных постов в социальных сетях.