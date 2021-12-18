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Том Фелтон осторожно высказался о скандале с Джоан Роулинг

Общество
Том Фелтон осторожно высказался о скандале с Джоан Роулинг
Global Look Press  /  Cover Images

Москва, 18 декабря. Звезда фильмов о Гарри Поттере Том Фелтон высказался о скандале с писательницей Джоан Роулинг, возникшем из-за ее заявлений о трансгендерах. Исполнитель роли Драко Малфоя прокомментировал ситуацию, отвечая на вопросы в ходе Bubble Сomics Сon в Москве.

Во время общения актера с журналистами одна из представительниц СМИ уточнила у него, что он думает о скандале с Роулинг и трансгендерами. Фелтон постарался ответить на вопрос очень осторожно и дал расплывчатый комментарий.

«У меня нет мнения на этот счет. Я лично люблю всех! Я думаю, если мы будем любить друг друга, мир будет гораздо лучше», — заявил актер.

Осторожность звезды «Гарри Поттера» объясняется опасением за свою репутацию. Около года назад исполнитель роли Драко Малфоя подвергся критике в соцсетях из-за лайка под постом Роулинг. После этого он старается быть осмотрительнее и аккуратно говорит о писательнице.

Приезд Фелтона в Россию вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников «Гарри Поттера». Они выстроились в очередь у столичного «Экспоцетра», чтобы увидеть актера.

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Гарри Поттер роулинг фелтон
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