Аналитики The Drive показали видео с поврежденной атомной подлодкой Connecticut ВМС США

Вашингтон, 18 декабря. Атомная субмарина ВМС США USS Connecticut, попавшая в аварию в Южно-Китайском море, совершила надводный переход из Калифорнии в Вашингтон, передает The Drive.

Аналитики американского издания обратили внимание на появившееся в Сети уникальное видео, на котором запечатлена поврежденная подлодка Военно-морских сил США. На кадрах, представленных в Twitter, заметно, что у нее отсутствует носовая часть. Уточняется, что ее демонтировали после аварии.

BREAKING: USS Connecticut (SSN 22) Seawolf-class nuclear attack submarine leaving San Diego - December 15, 2021 #ussconnecticut #ssn22 pic.twitter.com/PTiC2D5bqw — WarshipCam (@WarshipCam) December 15, 2021

Осенью стало известно, что американская подлодка Connecticut врезалась в неизвестный объект в процессе перехода через нейтральные воды Южно-Китайского моря. В результате субмарина получила небольшие повреждения, однако ядерная установка осталась цела. При этом экипаж не подавал сигналов бедствия.

Позже выяснилось, что инцидент с подлодкой Connecticut произошел по вине гидроакустика Кори Роджерса. За провинность его отстранили от должности, передает RT.

Ранее сообщалось, что офицера ВМС США Люциана Кинца уволили за отказ вакцинироваться от коронавируса. Американское военное командование усомнилось в его возможностях выполнять служебные обязанности.