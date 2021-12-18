Песков рассказал в интервью Канделаки о содержимом дорожного «чемодана» Путина

Москва, 18 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналистке Тине Канделаки раскрыл содержимое дорожного «чемодана» президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в самолете у главы государства всегда есть газеты, которые он иногда просматривает. Однако полностью читать приходится то, что приносит лидеру в «чемодане» его адъютант.

Говоря о содержимом президентского чемодана, Дмитрий Песков в интервью для RTVI сообщил, что это «ежедневная пачка» документов, предусмотренных для Владимира Путина. Пресс-секретарь решил двумя руками продемонстрировать размеры этой «пачки». Между ладонями представителя Кремля было расстояние в 30-40 сантиметров. Этот жест вызвал улыбку у Тины Канделаки.

«Адъютант приносит, когда он (Владимир Путин. — Прим. ФАН) просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок», — рассказал Дмитрий Песков.

Российские журналисты до этого на видео показали секретную кнопку Владимира Путина. Специальное устройство необходимо президенту в те моменты, когда он проводит закрытые переговоры со своими коллегами. Российский лидер использует эту кнопку, чтобы вызвать своего помощника или попросить принести чай.