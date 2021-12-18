Прокуратура Перу открыла антикоррупционное расследование против президента Кастильо

Лима, 18 декабря. Прокуратура Перу запустит расследование против президента страны Педро Кастильо из-за подозрения в коррупции и злоупотреблении служебным положением при выдаче подрядов на строительство дороги в Амазонии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

???? #NotaDePrensaPGE | Urgente: Procurador General del Estado denuncia ante la Fiscal de la Nación al Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones.

✅ Lee la nota completa aquí ????https://t.co/GlIRhjSzOQ — Procuraduría Perú (@PGE_Peru) December 17, 2021

«Омбудсмен Перу Даниэль Сориа представил доклад, в котором президент Республики Хосе Педро Кастильо Терронеса обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным поручительством и злоупотреблением служебным положением», — написано в сообщении органа.

Обвинение было представлено в связи с предполагаемыми встречами главы государства с предпринимателем Карелим Лопес, которые проводились в жилом доме в одном из районов Лимы.

По заявлению Сориа, Кастильо и Лопес обсуждали возможность обеспечить победу консорциума Puente Tarata III в конкурсе для строительства моста над рекой Уаллага в регионе Сан-Мартин, расположенном в Амазонии. Консорциум, который представляла Лопес, в итоге выиграл тендер и контракт на 57,6 млн долларов.

«Мы были осведомлены об этом случае и планируем поддержать расследование, которое одобрил и президент страны. Глава государства намерен дать необходимые разъяснения в ближайшее время», — заявила председатель кабинета министров Мирта Васкес.

#PlenoDelCongreso I Se sustenta la Moción 1222, que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Castillo, según lo establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política.



???? https://t.co/qZT9y1Rgm8 pic.twitter.com/XbNUHavI6n — Congreso del Perú (@congresoperu) December 7, 2021

Прокурор объяснил, что в докладе также говорится о деяниях, из-за которых президент подозревается в «злоупотреблении служебным положением». Сориа потребовал не прекращать расследование ни при каких обстоятельствах.

Ранее Конгресс Перу отклонил предложение о проведении расследования о возможности импичмента президента Педро Кастильо по причине «моральной недееспособности». Запрос был представлен членами парламента от трех правых партий: Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила») и Renovación Popular («Национальное обновление»).