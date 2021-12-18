Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 14:55
14:54
Видео
ФАН публикует кадры с места ДТП на детской площадке в Саратове
14:48
Политика
Вице-спикер Госдумы Жуков объяснил желание россиян вернуться в СССР чувством ностальгии
14:48
Общество
Родители смогут посетить утренники в детсадах и школах Подмосковья по QR-коду
14:47
Происшествия
Бизнесмен Троценко заявил о готовности оказать финансовую помощь владельцу «Листвяжной»
14:46
Весь мир
Землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в Южном Судане
14:46
Происшествия
Российские судебные приставы добились от Telegram выплаты всех назначенных штрафов
14:45
Общество
Жителям КНДР запретили посещать магазины и смеяться в период траура по Ким Чен Иру
14:45
Общество
Вирусолог Горелов сообщил, когда зараженный омикрон-штаммом COVID-19 наиболее опасен
14:42
Шоу-бизнес
Певец Андрей Ковалев заявил о постановках на ток-шоу Андрея Малахова
14:40
Экономика
Федрезерв США три раза поднимет базовую ставку в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прокуратура Перу открыла антикоррупционное расследование против президента Кастильо

Весь мир
Прокуратура Перу открыла антикоррупционное расследование против президента Кастильо
Global Look Press  /  Naldy Castillo Gomez / www.imago-images.de

Лима, 18 декабря. Прокуратура Перу запустит расследование против президента страны Педро Кастильо из-за подозрения в коррупции и злоупотреблении служебным положением при выдаче подрядов на строительство дороги в Амазонии. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

«Омбудсмен Перу Даниэль Сориа представил доклад, в котором президент Республики Хосе Педро Кастильо Терронеса обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным поручительством и злоупотреблением служебным положением», — написано в сообщении органа.

Обвинение было представлено в связи с предполагаемыми встречами главы государства с предпринимателем Карелим Лопес, которые проводились в жилом доме в одном из районов Лимы.

По заявлению Сориа, Кастильо и Лопес обсуждали возможность обеспечить победу консорциума Puente Tarata III в конкурсе для строительства моста над рекой Уаллага в регионе Сан-Мартин, расположенном в Амазонии. Консорциум, который представляла Лопес, в итоге выиграл тендер и контракт на 57,6 млн долларов.

«Мы были осведомлены об этом случае и планируем поддержать расследование, которое одобрил и президент страны. Глава государства намерен дать необходимые разъяснения в ближайшее время», — заявила председатель кабинета министров Мирта Васкес.

 

Прокурор объяснил, что в докладе также говорится о деяниях, из-за которых президент подозревается в «злоупотреблении служебным положением». Сориа потребовал не прекращать расследование ни при каких обстоятельствах.

Ранее Конгресс Перу отклонил предложение о проведении расследования о возможности импичмента президента Педро Кастильо по причине «моральной недееспособности». Запрос был представлен членами парламента от трех правых партий: Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила») и Renovación Popular («Национальное обновление»).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Прокуратура Перу открыла антикоррупционное расследование против президента Кастильо
расследование коррупция перу педро кастильо
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать