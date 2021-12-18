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ФАН публикует кадры с места ДТП на детской площадке в Саратове

Видео

В Саратове водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал во двор жилого дома на полной скорости. В аварии пострадали несколько человек.

ЧП произошло на улице Новоузенской. Автобус протаранил кирпичное ограждение, проехал по детской площадке и задел припаркованные автомобили. Очевидец снял видео с места происшествия. 

Пострадали несколько пассажиров транспортного средства, у одного из них серьезная травма спины. На место происшествия приехали спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД. По предварительной информации у автобуса отказали тормоза.

 

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