Власти Молдавии могут объявить российского посла Васнецова персоной нон грата

Кишинев, 18 декабря. Власти Молдавии должны объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за участия дипломата в церемонии инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского, предложил глава комиссии по вопросам помилования в администрации молдавского лидера Ион Гузун.

Выборы главы Приднестровья состоялись на территории республики 12 декабря. Местный ЦИК позже объявил о победе Вадима Красносельского, инаугурация которого прошла 17 декабря. В торжественном мероприятии принял участие посол РФ.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — отметил Ион Гузун в Facebook.

Глава Приднестровья Красносельский ранее подверг критике Молдавию за отказ впускать наблюдателей из России на выборы в республику. По его словам, эти действия являются противоправными и недопустимыми.