Парламент США берет под контроль политику Джо Байдена в Сирии

Вашингтон, 18 декабря. Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о расходах на оборону. В ближайшее время он отправится на стол американскому президенту Джо Байдену, после подписи которого вступит в силу.

Проект оборонного бюджета США пережил массу закулисных переговоров и сделок, но теперь парламентарии приняли его в окончательной редакции.

Одним из самых острых моментов, которые обсуждались в кулуарах, стала политика Вашингтона в Сирии. Как уточняет Al-Monitor, финальный вариант ужесточает парламентский надзор за действиями Белого дома в отношении конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Не позднее, чем через 90 дней после даты вступления настоящего закона, президент должен предоставить в соответствующие комитеты конгресса отчет, который содержит описание оборонной и дипломатической стратегии США в Сирии», — говорится в тексте оборонного бюджета Вашингтона.

Статья 1262 уточняет, что именно должно быть включено в отчет американского лидера сенату. Глава Белого дома обязан заявить желаемые дипломатические цели для продвижения национальных интересов США, а также средства внешней политики, применяемые для их достижения. Кроме того, Джо Байдену необходимо сформулировать оборонную стратегию действий в Сирии. В ней он пояснит «желаемое конечное состояние военного присутствия Соединенных Штатов» на северо-востоке страны.

Согласно третьему пункту раздела «а» статьи 1262, глава Белого дома должен объяснить свою цель поддержки подразделения «Джейш Магавир ат-Таура», которое занимается охраной лагеря беженцев «Ат-Танф». В апреле прошлого года он прославился побегом одного из бойцов службы безопасности оттуда.

Американские законодатели потребовали от властей США предоставить план расселения и размещения связанных с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) женщин и детей в оставшихся местах содержания под стражей.

Помимо этого, Байден должен предоставить «подробную оценку безопасности и гуманитарной ситуации в лагере для перемещенных лиц «Эр-Рукбан». Также от него требуется сообщить парламенту «план обеспечения постоянной безопасности задержанных боевиков ИГ, которые содержатся на территории объектов, охраняемых группировкой "Сирийские демократические силы"».

Стоит отметить, что новый законопроект нисколько не ограничивает действия американских военных в САР. В то же время поддержка антиправительственных группировок, незаконно контролирующих часть страны, продолжится: в документе отмечается, что поддержка «проверенных сирийских групп» будет продлена при условии согласования отдельных моментов по этому вопросу.

1 Организация запрещена на территории РФ.