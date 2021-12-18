Власти ДНР: бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное

Донецк, 18 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за сутки нарушили режим прекращения огня и подвергли обстрелу два поселка Донецкой Народной Республики (ДНР). Огонь вели из гранатометов.

Об очередном нарушении режима тишины со стороны украинских военных в субботу, 18 декабря, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По информации республики, бойцы ВСУ дважды открывали огонь по поселкам Гольмовский и Доломитное, по населенным пунктам было выпущено не менее 16 боеприпасов. Повреждения получило здание пожарной части МЧС, ее атаковали с беспилотника.

ВСУ также начали получать больше вооружений от партнеров Киева из НАТО. В начале декабря украинские власти засекретили информацию о применении турецких беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin на территории Донбасса, сообщил RT.

Наращивание военных поставок от Североатлантического альянса на Украину при этом обеспокоило МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что действия НАТО могут отрицательно сказаться на ситуации в Донбассе.