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Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»

Политика
Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»
wikipedia.org  /  VitVit CC BY-SA 3.0

Прага, 18 декабря. Чехия будет разрабатывать свой вариант «Закона Магнитского». Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Ян Липавский.

По его словам, законопроект позже будет предложен на утверждение парламенту. Министр сообщил, что МИД Чехии хочет вынести вопросы прав человека во внешнюю политику.

«Конкретным проявлением этого будет подготовка и последующее направление парламентом так называемого «Закона Магнитского». Этот закон позволит Чехии указывать на крупнейшие несправедливости в сфере прав человека и потом очень конкретно вводить санкции», — сказал Ян Липавский.

Ранее МИД Чехии признал необходимость сотрудничать с Россией. По словам Липавского, чешские и российские дипломаты должны сидеть за столом переговоров.

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