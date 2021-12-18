Китайские компании построят 1000 современных школ в Ираке

Багдад, 18 декабря. Две китайские компании заключили 15 контрактов на строительство 1000 школ по всему Ираку.

Сделки были подписаны 16 декабря на церемонии, в которой приняли участие вице-президент холдинга PowerChina (Power Construction Corporation of China) Ли Дазе, региональный директор конгломерата Sinotech Ку Джун и руководитель Высшего комитета правительства Ирака по строительству школ Карар Мухаммад.

В соответствии с условиями договоров, PowerChina построит в ближневосточном государстве 679 школ, а Sinotech — 321.

China signs deal to build 1,000 model schools in Iraq: Two Chinese companies have finalised 15 contracts to build 1,000 schools across Iraq, MENAFN and other media report. The deals were signed yesterday at a ceremony attended by Li Daze,…



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Эта сделка является первым шагом в реализации более широкого соглашения о строительстве 7000 средних учебных заведений, достигнутого в ноябре 2021 года между Ираком и Китаем. Согласно меморандуму о взаимопонимании, возведенные по современному образцу школы будут соответствовать всем практическим потребностям молодежи республики.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) отмечает, что около 3,2 миллиона иракских детей не охвачены системой образования. В некоторых провинциях, таких как Салах эд-Дин и Дияла, 90% детей не посещают школу. При этом за последние годы официальный Багдад выделял на сектор образования менее 6% своего национального бюджета — это один из самых низких показателей среди стран Ближнего Востока.

PowerChina является полностью государственным подрядчиком, состоящим примерно из 780 компаний. Это пятый по величине строительный холдинг в мире, наиболее известный своими работами на плотине «Три ущелья» и высокоскоростной железнодорожной линии Пекин — Шанхай. Sinotech — промышленный конгломерат с широким спектром деятельности.

Проекты Китая в Ираке

Партнерские отношения между Пекином и Багдадом развиваются с каждым годом, в связи с чем обе страны заключают все больше двусторонних соглашений. Так, 13 декабря стало известно, что китайская нефтегазовая корпорация Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corporation (ZPEC) подписала контракт с Иракской буровой компанией (IDC). Сделка включает в себя деятельность, связанную с бурением и восстановительными работами на нефтяных месторождениях ближневосточной страны, а также повышение квалификации персонала и передачу опыта и технологий.

"The #Iraq Drilling Company signed a deal with #China’s Zhongman #Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC), Iraq’s state news agency reported on Monday." https://t.co/vysOU7CQS7 — Ahmed Saffar (@AhmedSaffar2) December 13, 2021

В августе Ирак подписал соглашение с PowerChina о строительстве солнечных электростанций мощностью 2000 мегаватт. Кроме того, Багдад решил заключить с китайской государственной инжиниринговой компанией China National Chemical Engineering Co. (CNCEC) контракт на возведение нового нефтеперерабатывающего объекта мощностью 300 000 баррелей в сутки на юге полуострова Аль-Фау.