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Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 13:13
Экономика
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов
wikipedia.org  /  Allen Shimada, NOAA NMFS OST

Москва, 18 декабря. Почти половина судов, которые добывают минтай, могут попросту не выйти в море из-за бюрократических проволочек, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Об этом пишет РБК.

Новые требования по таможенному декларированию могут значительно повлиять на объемы вылова минтая, предупреждают рыбопромышленники. Сейчас в Охотском море работают 125 специализированных судов, причем 46 из них — украинского производства.

Представители отрасли боятся, что может случиться «системный сбор» в линейке производства рыбной продукции, так как в январе начнут действовать новые правила по оформлению лицензий на добычу акваресурсов. Соответствующие опасения перечисляются в письмах, которые уже направили вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Авторами документов стали президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, которая стартует 1 января следующего года», — указывает Буглак.

Суть нового правительственного постановления сводится к тому, что после Нового года разрешения на добычу водных ресурсов судами, созданными за пределами ЕАЭС, будут выдаваться при наличии данных по таможенному декларированию. Рыболовы отмечают, что многие корабли были построены еще в советское время. Порядка 45% добывающих судов в Охотском море — украинские, и их владельцы не до конца понимают, требуется ли им теперь растаможка.

Представители Росрыболовства в ответ на ситуацию заявили, что минтаевый промысел находится в безопасности, и что большинство судовладельцев получат необходимые разрешения. Минтай является основным видом рыбы, которая добывается на территории Российской Федерации. Как подсчитали в Федеральном агентстве по рыболовству, доля минтая достигает 55% всего улова отечественных рыбаков на Дальнем Востоке.

Издание «Коммерсантъ» ранее публиковало информацию о том, что стоимость минтая на полках российских магазинов может вырасти примерно на 10%.

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