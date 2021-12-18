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Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 13:12
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 18 декабря. Американская певица Бритни Спирс заявила, что из-за давления со стороны родственников возненавидела концертную деятельность.

Последний тур Спирс состоялся несколько лет назад, тем не менее, возвращаться на сцену она не планирует. Об этом поп-принцесса сообщила поклонникам в Instagram.

«Мои первые три года гастрольной жизни были замечательными, но после этих бесконечных туров и бешеного темпа, в котором я жила, не думаю, что когда-нибудь захочу это повторить! Я ненавидела это», – призналась звезда.

Артистка также заявила, что ненавидит своего отца. По ее словам, родитель заставлял много работать, но ничего не давал взамен. И теперь, когда Бритни освободилась от его опеки, она «осознала свою ценность».

Новость о завершении музыкальной карьеры расстроила фанатов. Однако позднее Спирс молча удалила этот пост, ничего не объясняя пользователям. Поклонники надеются — это была лишь эмоциональная вспышка у их любимицы.

В начале декабря Спирс отметила 40-летие. Она закатила громкую вечеринку на борту частного самолета. Для гостей праздника шампанское лилось рекой и подавались дорогие закуски.

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Бритни Спирс концерт певица
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