Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Феникс, 18 декабря. В Аризоне смягчат уголовное законодательство, чтобы сократить количество заключенных в тюрьмах. Это необходимо для защиты персонала исправительных учреждений от пандемии COVID-19, сообщила прокурор округа Пима Лора Коновер.

#ICYMI: PCAO will decline charging ppl for simple drug possession, paraphernalia or personal-use to prevent transporting them to the Pima County jail and risking their health, the health of jail staff, and the health of the interior jail population.https://t.co/fuAkSN0KoH