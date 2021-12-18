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Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Весь мир
Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
pexels.com  / 

Феникс, 18 декабря. В Аризоне смягчат уголовное законодательство, чтобы сократить количество заключенных в тюрьмах. Это необходимо для защиты персонала исправительных учреждений от пандемии COVID-19, сообщила прокурор округа Пима Лора Коновер.

В постановлении Коновер говорится, что прокуратура не будет предъявлять обвинения людям, арестованным за хранение наркотиков и личное пользование. Все это сделано, чтобы не доставлять их в тюрьмы штата и не подвергать «риску здоровье заключенных и сотрудников» исправительных учреждений.

«Значительный процент общества выразил незаинтересованность в вакцине, лишив нас коллективного иммунитета, который оставил бы этот вирус позади. COVID-19 теперь распространяется внутри тюрьмы, подвергая опасности находящихся там людей. Здоровье и безопасность нашего сообщества превыше всего», — написала Коновер в меморандуме для сотрудников правоохранительных органов.

Изменения в политике штата произошли после того, как 2 ноября Наблюдательный совет округа Пима проголосовал за обязательную вакцинацию для всех работающих с уязвимыми группами населения, включая работников тюрем. Согласно требованию, крайний срок для получения препарата — 1 января, в противном случае они будут уволены.

«Ваши учреждения должны направлять людей на лечение от наркозависимости, они должны работать 24/7/365. Центр кризисного реагирования (CRC) находится всего в нескольких минутах от тюрьмы и также доступен. Как я уже неоднократно говорила, я готова организовать для ваших учреждений тренинг», — говорится в документе прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок, с начала года там скончались более 600 человек.

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сша аризона тюрьмы
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