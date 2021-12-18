Экономист Адела объяснил, что запустило инфляцию в экономике Чили в год выборов

Эдуардо Адела — молодой чилийский экономист, специалист в области Big Data, аспирант РАНХиГС, в России с 2019 года. В своей «альма-матер» — чилийском Университете имени Бернардо О Хиггинса — Эдуардо дистанционно возглавляет отдел стратегического планирования.

Он рассказал специальному корреспонденту МФАН о том, в какой ситуации оказалась экономика Чили накануне выборов, о перспективах, которые ожидают страну в ближайшие два года, и о том, почему рост потребительской активности не решает экономических проблем.

Вкладывать или тратить?

Инфляция в Чили в настоящее время составляет 6,5% (в сравнении с 3% в 2020 году). 15 декабря Центробанк опубликовал проекции показателей экономического роста на 2022 год. Согласно этим данным, темпы роста составят 11,5-12% — однако эти высокие показатели на фоне видимой экспансии экономического цикла грозят сократиться до 1,5-2,5%. В докладе подчеркнуто, что общий ритм держится пока только за счет индивидуального потребления, значительно возросшего в 2021 году.

wikipedia.org / Banco Central de Chile / CC0

Днем ранее Центробанк повысил процентную ставку на 125 единиц, однако курс доллара продолжает расти, и это настораживает: по мнению Эдуардо Аделы, все эти явления сигнализируют об активизации инфляционных процессов, которые четко отслеживаются именно в 2021 году.

ФАН: С чем это может быть связано, и почему именно в этот период?

Эдуардо Адела: С увеличением наличных денег в обороте и на дебетовых счетах. А количество их выросло благодаря социальным выплатам в пандемию и тому, что со счетов частных пенсионных фондов в обязательном порядке было списано около 50 миллиардов долларов.

flickr.com /

— Речь идет о тех самых «Администраторах пенсионных фондов» (AFP), против которых борются левые политики?

— Да. Чисто технически это финансовый инструмент для создания частных накоплений. Система была внедрена при Пиночете и рассчитана на то, чтобы покрывать нужды в старости, при инвалидности вкладчика, или, например, на случай его безвременной кончины. Тогда бенефициарами становятся ближайшие члены его семьи.

По закону вкладчик в течение жизни имеет право трижды обналичить до 10% накопленной суммы — в экстренных случаях. В условиях кризиса, вызванного «социальным взрывом» 2019 года и экономическими проблемами в пандемию, государство обязало фонды предоставить гражданам экстренные выплаты 30 июля 2020-го, 10 декабря 2020-го и 28 апреля 2021 года. Если учитывать, что AFP используют свой капитал для инвестиций, то становится понятно, что при его сокращении начинается стагнация экономики. И хотя покупательная способность частных лиц на какое-то время увеличивается, это никак не компенсирует застой на макроуровне.

Федеральное агентство новостей /

— То есть люди предпочли не перевложиться, а потратить?

— Да, и это вполне логично, если учитывать, что застойные явления в пандемию захватили не только чилийскую, но и мировую экономику. Кроме того, в случае Чили повлияла еще и политическая нестабильность: «социальный взрыв», шоу, затеянное Конституционной конвенцией, проблемы с индейцами мапуче на юге, забастовки транспортников, которые очень затрудняют логистику…

Федеральное агентство новостей /

Люди боятся потерять деньги или оказаться в ситуации возможного дефицита. Ведь производительность тоже упала по многим направлениям. Спрос начал превышать предложение — даже если это касается импортных товаров, а не только тех, которые выпускаются в Чили.

— Например?

— Машины. Уже сейчас на покупку новых автомобилей выстраиваются очереди, хотя это отнюдь не самый дешевый продукт. Но именно он у нас традиционно является маркером статуса и видится одной из самых оптимальных статей для вложения.

Ее величество Политика

— Значит, Центробанк решил перестраховаться и поднял ставку именно для того, чтобы как-то предупредить инфляционные процессы?

— Да, безусловно.

— А что происходит с долларом?

— Тут влияние политики еще заметнее. Из-за нестабильности общий для страны риск растет, и иностранные инвесторы уже не рвутся вкладываться в Чили. По той же причине граждане предпочитают скупать доллары (если нет возможности купить машину, а вся домашняя техника уже приобретена) — в надежде, что хотя бы так удастся сохранить накопления. У наших соседей аргентинцев эта практика вошла в привычку уже несколько десятилетий.

Федеральное агентство новостей /

— В Бразилии сейчас тоже происходит нечто похожее: ставка ЦБ повысилась, и таким образом вложения в бизнес становятся менее выгодными. Это похоже на то, что происходит в Чили?

— Отчасти. В Бразилии мы имеем дело с прогрессирующей либерализацией, а в Чили, скорее, наоборот — государство все больше претендует на регулирование экономики и финансов.

Федеральное агентство новостей /

— Ваши прогнозы?

— Сейчас все зависит от того, кого в воскресенье изберут президентом. Если это будет Габриэль Борич, представляющий левое крыло, с частными пенсионными фондами будет покончено, в оборот поступит еще больше денежных средств за счет социальных выплат и инфляция ускорится. Борич может рассчитывать на полную поддержку Конституционной конвенции, где превалирует левое крыло, и любые меры нового президента приобретут законную основу.

В его предвыборной программе значится увеличение налогов — а это приведет к увеличению числа компаний, работающих «в серую», что никак не улучшит состояние госбюджета. Кроме того, он обещает изменения в Трудовом кодексе, и увольнять наемных работников станет затруднительно, даже если их дисциплина и производительность не будут отвечать поставленным задачам. Борич предлагает ввести обязательные квоты на участие наемных работников и членов профсоюзов в советы директоров, и это как минимум замедлит скорость принятия решений, касающихся производственных и организационных вопросов.

Федеральное агентство новостей /

Все это, скорее всего, уменьшит мотивацию предпринимателей и владельцев предприятий. Так что есть основания ожидать рецессии в ближайшие два года.

Человеческий фактор

— А если победит Каст?

— В этом случае проблем тоже не избежать, потому что грядут постоянные прения с той же Конституционной конвенцией: Каст представляет правых, и изменения в Конституции грозят ему, кроме прочего, сокращением президентского срока. С другой стороны, он вызывает больше доверия в международном масштабе, и его приход к власти мог бы поспособствовать росту иностранных инвестиций. Он обещает снизить налоговую нагрузку, и для бизнеса это хорошо.

Федеральное агентство новостей /

— Во что имеет смысл вкладываться в Чили?

— В наукоемкие производства и технологии. В стартапы. На уровне университетов сейчас идет очень активная исследовательская деятельность. У нас не так много собственных природных ресурсов, зато человеческие, объективно, выдающиеся. Они могли бы принести много пользы стране — была бы возможность.