Лиза Арзамасова назвала Илью Авербуха гением в его день рождения

Москва, 18 декабря. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова трогательно обратилась к своему супругу, фигуристу и продюсеру ледового шоу Илье Авербуху, в честь его дня рождения. Спортсмену исполнилось 48 лет 18 декабря.

Актриса опубликовала поздравление для мужа на своей странице в Instagram. Она выложила совместное фото с супругом и написала, что все самые важные слова оставит в тайне, а главное поздравление ждет Авербуха дома.

«А то, чего хочется пожелать громко, так, чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге!» — обратилась к мужу Арзамасова.

Звезда «Папиных дочек» пожелала фигуристу не только счастья, но и здоровья, а также смелости и свободы в творчестве. Кроме того, артистка выразила восхищение продюсером ледового шоу.

«Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — гений! Во всех проявлениях!» — поделилась эмоциями актриса.

Авербух отреагировал на трогательное поздравление жены в комментариях. Он поблагодарил супругу и назвал ее своей «жизнью и бесконечностью».

Арзамасова и Авербух стали родителями в середине августа, когда на свет появился их сын Лев. Недавно актриса показала поклонникам фото мальчика.